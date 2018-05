Half Marathon - Maratonina del Mare, torna l'evento podistico a Pescara

Si svolgerà domenica 20 maggio, con tantissime iscrizioni, la quinta Maratonina del Mare, evento patrocinato dal Comune, a cura dell’Asd Runners Pescara, in sinergia con Avis e Isav e Fidal. La Half Marathon punta a essere la più grande della sponda Adriatica.

Il percorso interesserà il cuore pulsante della città, con una piccola variante per i lavori di riqualificazione della riviera e tutta Porta Nuova. Un evento di caratura nazionale che vede una grandissima partecipazione con 2.500 atleti a cui sono stati collegate una serie di iniziative a partire dal convegno in piazza Muzii, sabato pomeriggio, in cui si parlerà di doping. Nella mattinata di domenica, dalle 7 alle 14, si farà spazio anche sulle strade a questo evento.