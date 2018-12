L'Hadria Atletica di Pescara ricevuta a Palazzo di Città [FOTO]

Il sindaco Marco Alessandrini e il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti hanno ricevuto ieri pomeriggio in Comune l'intero team della società sportiva Aics Hadria di Pescara.

"Ragazzi e ragazze - si legge in una nota di Palazzo di Città - che hanno fatto dell'atletica leggera non solo una passione, ma un modo per promuovere anche il nome della città, competizione dopo competizione".