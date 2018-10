Ciclismo: a Montesilvano il Gran Premio Bike Park by Monzon

Domenica 28 ottobre grande ciclocross a Montesilvano con il Gran Premio Bike Park by Monzon, organizzato dal Team Abmol e valido come quarta prova dell’Adriatico Cross Tour 2018-2019.

Ritrovo alle 7:30 nel Bike Park in via Strasburgo, tra le 9:30 e le 11:30 lo spettacolo è rivolto alle categorie agonistiche ed amatoriali, di scena su un percorso di 2000 metri tecnici ma veloci, con curve paraboliche, pochi tratti da fare a piedi, tre rettilinei di 120 metri non consequenziali, fondo su sterrato, prato e brecciolino che può reggere in caso di forti precipitazioni, alla portata di corridori forti sul passo e con una buona dose di tecnica.

Dopo le pedalate dei grandi, verso le 12 spazio ai più piccoli dai 7 agli 11 anni con lo short track: un bel momento di festa rivolto ai baby campioncini per la gioia di vederli pedalare in sella alla loro bici e a dare valore aggiunto all’intera manifestazione.

Per tutti i tesserati FCI, sia agonisti che master, obbligatoria la preiscrizione tramite sistema informatico federale entro le ore 24 di venerdì 26 ottobre (Id Gara 146655). In alternativa è possibile iscriversi sul posto il giorno della gara, ma non si ha diritto all’inserimento in griglia in base al punteggio ottenuto.