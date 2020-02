Imparare il golf a scuola, iniziativa all'istituto Pescara 6 di via Scarfoglio

Un'iniziativa nata per divulgare tra i più giovani il golf, introducendo questo sport nella scuola. È il "Progetto Scuole", che lunedì 2 marzo approderà all'istituto Pescara 6 'Dottrina Cristiana', in via Scarfoglio, con un evento ad hoc che avrà inizio intorno alle ore 10.

Gli alunni interessati sono in tutto 81 tra le terze, quarte e quinte delle scuole primarie, cui vanno poi aggiungeti i docenti, dislocati tra L'Aquila e Pescara. Il programma, che va ad integrare quello regolare scolastico, si concretizzerà in un'ora di golf ogni settimana.



A maggio, invece, sarà la volta degli Open Day con l'attività sul campo all'Adriatico Golf Club di Brecciarola. Soddisfazione è stata espressa da Leonardo Gravina, delegato della Federazione italiana golf Abruzzo, che ha sottolineato come gli alunni delle scuole aderenti siano entusiasti di conoscere una realtà come il golf, che veicola importanti regole, anche comportamentali.