Giro d'Italia: proseguono i lavori di sistemazione delle strade nell'area vestina

Proseguono senza sosta i lavori della Provincia di Pescara per la sistemazione delle strade interessate dal passaggio del Giro D'Italia nell'area vestina. L'ente infatti sta intervenendo sulle Strade Provinciali SP7 (Penne – villa Degna); SP9 (bivio Cupoli-Roccafinadamo- Arsita); 9 bis (Trofigno San Giorgio); SP10 (bivio SS81 Montebello, Farindola e Bivio Mirri); SP 12 (Collatuccio-

Mirabello); SP 15 (Loreto – Paterno); SP 18 (Bivio Loreto – Passo Cordone); SP19 (Collefreddo- Fiorano – Collatuccio).

Il 15 aprile infatti la decima tappa partirà da Penne fino a Guado Tadino, attraversando Farindola e tutto l'Appennino centrale. I lavori, costati 1,32 milioni di euro, sono stati finanziati dalla Regione nell'ambito di un piano di investimenti più ampio che interessa la viabilità provinciale pescarese.

Il presidente DI Marco:

La ditta sta lavorando tutti i giorni, compresi quelli di festa, per concludere al meglio i lavori su questa parte della viabilità che sarà percorsa martedì prossimo dai ciclisti del Giro d’Italia. Uno sforzo notevole per tutti, e per il quale ringrazio la struttura

interna provinciale e gli addetti alla viabilità. Lavori che avevamo già in programma di fare con lo stanziamento di 14 milioni previsto dal Masterplane sui quali abbiamo dato la priorità, per adeguare le strade al passaggio della

più famosa carovana ciclistica del mondo. Un’occasione di rilancio di questa zona così colpita dalle calamità naturali, ma anche uno stimolo per procedere in modo efficace e veloce al rifacimento delle strade dell’intera area vestina,com’è nei miei programmi sin dall’inizio del mandato