Giro d'Italia in Abruzzo: gli orari e il percorso della tappa pescarese

È partito da Catania, dopo le prime tappe in territorio estero, il 101° Giro d’Italia e ad accompagnarlo, come sempre, c’è la Polizia di Stato con la specialità della Polizia Stradale impegnata nei servizi di scorta dei ciclisti per tutta la manifestazione fino alla tappa finale di Roma, del 27 maggio prossimo, per un totale di circa 3600 chilometri.

L'impegno della Polizia Stradale per il Giro d'Italia

Gli operatori della Polizia Stradale sono 41, di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo Giulia veloce e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile.

A questi si aggiungono le altre forze di polizia, coordinate dalle Questure della Repubblica dei luoghi di passaggio, che oltre alla regolamentazione del traffico, assicurano al passaggio della carovana ciclistica, il sereno e regolare svolgimento della competizione sportiva.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale è presente, per tutta la durata del Giro d’Italia, con il Pulmann Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante cui è legato il progetto “Biciscuola” promosso da RCS – La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia.