Giro d'Italia 2020, ecco le tappe previste nel Pescarese. Alle già annunciate Spoltore e Montesilvano si è aggiunta ufficialmente da un paio di giorni anche Cepagatti. La nostra città, invece, sarà completamente tagliata fuori dal percorso.

La decima frazione del Giro, interamente abruzzese, si correrà il 19 maggio per un totale di 212 km, con partenza da San Salvo e arrivo a Tortoreto Lido. I Comuni della nostra regione che verranno attraversati dalla carovana rosa sono:

Questo è quanto ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo:

"Non c'è dubbio che il Giro d'Italia di ciclismo, tra i grandi eventi sportivi internazionali che si disputano nel nostro Paese, sia quello attraverso il quale si riesce a promuovere meglio il territorio. Senza nulla togliere all'aspetto più strettamente sportivo che vede questa manifestazione al top come presenza di campioni e di squadre prestigiose. Per l'Abruzzo il Giro rappresenta una grande vetrina ed ecco perchè ci siamo impegnati, in sinergia con i sindaci dei Comuni interessati dalla tappa, a fare in modo che la carovana rosa passasse in Abruzzo anche in questa edizione. Non mancherà lo spettacolo e sono certo che sarà un bello spot per tutto l'Abruzzo, non solo per San Salvo e Tortoreto".