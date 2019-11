Giovane di Montesilvano sul gradino più alto del podio ai campionati italiani di Parakarate

Ai campionati nazionale di Parakarate che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Fidenza, il talentuoso Giovanni Pagnotta, tesserato con l'Asd Karate Sport Center di Montesilvano, ha ottenuto due titoli italiani nelle specialita kata di stile e kumite. Il campioncino di appena 11 anni, affetto da Sindrome di Down, è la dimostrazione lampante che la diversità non è un impedimento quando c'è forza di volontà e spirito di determinazione.

"Giovanni non salta mai un allenamento - sottolinea il suo preparatore Emanuele Nicolosi - e viene preso come esempio da tutti i nostri iscritti, normodotati e non, che vedono in lui la tenacia di un combattente nato".