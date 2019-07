Pattinaggio artistico a rotelle, la giovane Gioia Scurti di Spoltore vice campionessa italiana

La giovane atleta di Spoltore, Gioia Scurti, da venerdì scorso è vice campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle.

La Scurti, che fa parte dell'Asd Skating Academy di Montesilvano, nata dall’esperienza delle sorelle Stella e Angela Cantelli, è stata protagonista a Scanno del Campionato Nazionale Uisp nel primo Trofeo Nazionale Formula Uga (Uisp Giovani Atleti).

La Scurti si è classificata con il punteggio di 44.500, e a fine agosto parteciperà al Campionato Nazionale Aics a Misano Adriatico.

Si è anche aggiudicata il titolo regionale Aics nella categoria Principianti (Classic Plus 2008 femminile) ad aprile scorso. Sul gradino più alto del podio a Scanno c'era Claudia Scognamiglio, mentre al terzo posto si è classificata Claudia D'Isanto, entrambe dell'associazione campana Pattinatori Orsa Maggiore.

Grande soddisfazione per la famiglia di Gioia, che oltre ad essere sul podio è l'unica atleta abruzzese in classifica.

