Ginnastica artistica, l'Accademia Biancazzurra conquista 4 primi posti

L'Accademia Biancazzurra protagonista nelle gare regionali di ginnastica artistica che si sono svolte lo scorso fine settimana a Pescara, nella palestra Fontanelle in via Caduti per Servizio.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Aternum Ginnastica nell'ambito della gara regionale 'Individuale Silver Lb - Gaf Artistica Femminile' promossa dalla Fgi (Federazione Ginnastica d'Italia).

L'Accademia Biancazzurra si è aggiudicata ben quattro primi posti:

nella categoria Allieve 4 LB con Gaia Cavicchi;

nella categoria Junior 1 con Elena Gasparroni;

nella categoria Allieve con Beatrice Serra

nella categoria Senior 1 con Paola Pomante

Quinto posto, inoltre, nella Junior 2 per Alice Pasquale. Soddisfazione è stata espressa dal responsabile tecnico della ginnastica artistica della compagine biancazzurra Milena Pesolillo, supportata in questi duri mesi di allenamento da Tonino Torresi, Martina Del Zozzo e Manuela Di Clemente.

Per ulteriori info: Simone Vitale 342/1747335.