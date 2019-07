Arbitri di calcio, il pescarese Giacomo Camplone promosso in Serie B

La sezione Aia-Figc di Pescara entra nella storia e lo fa con l'arbitro Giacomo Camplone che oggi pomeriggio, mercoledì 3 luglio, è stato promosso ufficialmente in Serie B dopo l'ottima annata in Lega Pro.

Camplone, 30 anni il prossimo mese, è il primo arbitro pescarese a raggiungere questo importante traguardo dopo 60 anni, quello di calcare i campi di calcio del seconda campionato italiano, quello cadetto. Prima di lui l'unico fu Enzo Fuschi.

A ufficializzare il passaggio in Serie B è stato il presidente nazionale dell'Aia, Marcello Nicchi. Camplone ha fatto il suo esordio al campo Rampigna nel 2005, è laureato in Scienze Motorie e gestisce un'associazione di ginnastica psicomotoria.

Negli ultimi 30 anni sono stati due gli altri arbitri di Pescara a sfiorare l'approdo in cadetteria: prima Renato Buda e poi Francesco De Luca (con il quale Camplone si è allenato insieme anche a Elenito Di Liberatore, assistente internazionale), entrambi però sono stati poi protagonisti di molte annate in Serie A come assistenti arbitrali. Insieme a Camplone sale in Serie B anche un altro associato pescarese: l'assistente arbitrale Thomas Ruggieri che ha già condiviso molte partite con Camplone.

Le gioie per la sezione locale guidata dal presidente Francesco Di Censo non finiscono qui: infatti vengono promossi dal Comitato Regionale Abruzzo alla Cai Paolo Di Carlo e Stefano Giampietro. Come assistente passerà alla CanD Luca Chiavaroli.

Mentre nel calcio a 5 dal Cra alla Can5 saliranno Paolo Galanti e Francesco Sferrella.

