Francesco Totti a Pescara, la Rete impazzisce per il Capitano [FOTO]

È diventata virale in pochi minuti la fotografia che ritrae Francesco Totti, per tutti "il Capitano", in una nota boutique di abbigliamento pescarese. L'ex giocatore della Roma, infatti, oggi pomeriggio (16 novembre) è andato a trovare lo staff di "18 metri quadri", in centro.

Lo scatto è inizialmente apparso sul profilo Facebook del proprietario David Piperno e successivamente è stato postato anche sulla pagina ufficiale del negozio. Ecco cosa ha scritto Piperno:

"Un sabato di pioggia, il Capitano illumina la città! Francesco Totti da 18 metri quadri".

La notizia è stata poi confermata dal giornalista sportivo Paolo Sinibaldi tramite LaTvLab, che ha scritto:

"Francesco Totti al Pescara Calcio? No. Francesco Totti dai nostri amici e storici partner di 18 metri quadri".

Ma Totti non era solo nel suo "blitz" pescarese. Ad accompagnarlo, infatti, c'era anche la moglie Ilary Blasi, che ha fatto tappa nel Caffè Excelsior di corso Umberto non negandosi alla richiesta di posare per alcune foto, come mostra il selfie apparso sulla pagina Fb del bar, accompagnato da questo post:

"Oggi visite speciali... Benvenuta Ilary Blasi".

In base a quanto emerso, l'ex campione giallorosso ha pranzato con l'allenatore del Pescara, Luciano Zauri, poi si è concesso un giro in centro con la consorte e, in serata, è ripartito alla volta della Capitale.