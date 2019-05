Nuovo trionfo per Francesco Di Tommaso nella cronoscalata Sarnano-Sassotetto

Francesco Di Tommaso piazza il suo secondo successo consecutivo. En plein, dunque, per il pilota di Pianella nel 29esimo trofeo Sarnano-Sassotetto, intitolato a Lodovico Scarfiotti, nel 50° anniversario dalla prima edizione. Di Tommaso ha trionfato nella classe RS 1.6 a bordo della sua Citroen Saxo, bissando di fatto la splendida vittoria in terra calabra, nella Luzzi-Sambucina, il pilota si è ripetuto anche nelle Marche con un ottimo tempo: 5’27”.48, staccando il secondo classificato, Osvaldo Mario Iantorno su Citroen Saxo VTS, di 1’34”.51.

Circa 200 piloti partecipanti della gara moderne (Civm-Tivm) e della gara storiche (Civsa) hanno portato a termine la loro prova senza particolari intoppi. Si è ricordata nell’occasione la prima edizione disputata il 20 luglio 1969. Le partenze sono iniziate con i concorrenti del Tricolore Autostoriche e prima dello start la gara ha rivolto un saluto alla memoria di Roberto Misseri, Commissario Sportivo nazionale scomparso sabato 27 aprile.

Queste le parole di Di Tommaso:

“Cosa dire. Sono felice per questa vittoria ottenuta in una gara così importante. Voglio ringraziare tutti gli amici e coloro che mi hanno sempre sostenuto ed hanno creduto in me. Vincere una gara difficile come la Sarnano-Sassotetto da una gioia particolare”.