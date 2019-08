Francesco Di Tommaso prende parte alla Cronoscalata di Popoli

Dopo i brillanti piazzamenti ottenuti nel Campionato Italiano Velocità Montagna con la sua Citroen Saxò nella classe Rs 1600, Francesco Di Tommaso si prepara a sperimentare una nuova macchina da corsa, la Mini Rstb, gemella della stessa auto utilizzata da un altro pilota abruzzese, Roberto Chiavaroli, anch'egli protagonista nel Civm.

Il campione di Pianella debutterà nella 57esima Cronoscalata Svolte di Popoli in programma questo fine settimana. Le verifiche effettuate promettono bene e Di Tommaso appare fiducioso. Questa gara rappresenta una svolta per il suo futuro e con il team si buttano le basi per la prossima stagione 2020.