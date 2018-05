Francavilla al Mare tricolore con i campionati italiani di paraciclismo a cronometro

Francavilla al Mare diventa il cuore pulsante del paraciclismo nazionale sabato 26 maggio con i campionati italiani a cronometro sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. La gara avrà inizio alle ore 14.

L’amministrazione comunale di Francavilla al Mare e la società organizzatrice dell’Addesi Cycling non si sono lasciati sfuggire l’occasione di ospitare un evento di grande portata con la partecipazione dei migliori atleti in campo nazionale sotto l’occhio attento del ct Mario Valentini in prospettiva dei prossimi impegni di rilievo con la prova in linea dei campionati italiani a Boario in Lombardia (1° luglio), la Coppa del Mondo in Olanda (6-8 luglio), i tricolori su pista a Torino il 21 luglio e i Mondiali a Maniago in Friuli Venezia Giulia dal 2 al 5 agosto, l’evento clou dell’anno di tutto il paraciclismo azzurro.

Francavilla al Mare regalerà un gran bel colpo d’occhio ai tanti spettatori di Piazza Sirena (sede di partenza e di arrivo) e delle strade limitrofe con nastri tricolori esposti su terrazze ed esercizi pubblici. Sono attesi oltre 100 partenti per la cronometro del paraciclismo, i cui atleti dovranno impegnarsi su un percorso pianeggiante di 7 chilometri disegnato tra il lungomare sud e le strade centrali di Francavilla da ripetere due o tre volte a seconda della categoria e del grado di disabilità.

Una vetrina anche per i giovani ciclisti (un centinaio) con lo svolgimento contestuale della gara a cronometro sul medesimo percorso dei paralimpici con gli esordienti e gli allievi nell’ambito del Challenge d’Abruzzo (dalle 15 alle 17). Per quanto concerne il tricolore a cronometro di paraciclismo, tra le 14 e le 15 in gara un primo blocco di atleti intervallato a metà pomeriggio dagli agonisti normodotati e a seguire il secondo ed ultimo blocco di partenze dalle 17 alle 18:30 per gli atleti di paraciclismo che lascerà il posto alla cerimonia protocollare di premiazione.