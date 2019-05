Finali scudetto calcio a 5, AcquaeSapone Unigross carica per gara 2 contro Pesaro

Mister Perez carica l'ambiente dell'AcquaeSapone Unigross in vista di gara 2 delle finali scudetto di calcio a 5 contro l'Italservice Pesaro.

Il secondo match si giocherà domani pomeriggio, sabato 1 giugno, alle ore 18 al Palaroma.

Si riparte dall'1-0 di gara 1 e l'obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi sul 2-0.

Queste le dichiarazioni di mister Tino Pèrez alla vigilia della seconda sfida contro i marchigiani:

«Sarà tutto diverso, si è giocato solo un tempo di questa lunga sfida. Mi aspetto un Pesaro molto aggressivo e, soprattutto, offensivo, con Tonidandel che prenderà il posto dello squalificato Caputo e Marcelinho sicuramente in campo al posto di Mancuso. Una squadra che giocherà all’attacco dal primo istante per cercare di ribaltare la situazione che si era creata nella prima partita. Sarà durissima, massimo rispetto per una squadra allenata da un grande di questo sport e con tanti campioni di livello internazionale nel su roster. Guai a pensare di avere dei vantaggi, quello che è successo sabato scorso in campo ormai fa parte del passato».

Tutti a disposizione i nerazzurri del presidente Barbarossa, mentre nel Pesaro mancherà Caputo, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Al suo posto, Colini schiererà il capitano Tonidandel, in tribuna per scelta tecnica nella prima partita assieme a Marcelinho, anche lui candidato a giocare al posto di Mancuso (o Salas). Previsto un grande pubblico anche questo pomeriggio a Montesilvano: saranno più di mille e cinquecento gli spettatori, con nutrita rappresentanza ospite e tantissimi media accreditati.

Diretta su Sky Sport Uno alle ore 18, telecronaca di Daniele Barone e commento tecnico del ct della Nazionale Alessio Musti.

Arbitri: Morabito di Vercelli, Burattoni Lugo di Romagna e Campi di Ciampino, crono Di Nicola di Pescara.

Gara3 è in programma martedì prossimo, 4 giugno, alle 20:30 al Pala Nino Pizza di Pesaro, sempre in diretta su Sky Sport.