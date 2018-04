Fight Clubbing: il Team D’Aloia Family di Pescara sugli scudi a Roma

Ottimo traguardo raggiunto da alcuni atleti pescaresi in una competizione nazionale molto importante: parliamo di sport da combattimento K1 e MMA. Durante lo scorso weekend a Roma si sono svolti i Campionati assoluti nazionali nella massima federazione italiana Fight 1. I risultati hanno ripagato appieno i sacrifici e la dedizione del maestro Maurizio D’Aloia, guida del Team D’Aloia Family Fight della Fight Clubbing Gym.



Alberto Rapini: Medaglia d’oro

Christian Del Rosso: Medaglia d’oro

Michele Prencipe: Medaglia d’oro

Marco Carozza: Medaglia di bronzo

Luca Pelaccia: Medaglia di bronzo

Sorin Rosu: Medaglia d’argento

Ivano Siviero: 2 Medaglie d’oro

Amatori e giovani atleti esordienti in grande crescita per poter scalare e arrivare alle piu grandi competizioni mondiali. Ora tocca ai professionisti dello stesso team continuare il lavoro per l’evento internazionale che si terrà a Pescara il 19 maggio presso il Pala Giovanni Paolo II.