Flavio Roda alla 5a Festa regionale degli atleti e degli sci club [FOTO]

Si è svolta ieri (10 novembre) nella sala consiliare del Comune di Pescara la 5a Festa regionale degli atleti e degli sci club, con la partecipazione del presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda, già storico allenatore di Alberto Tomba.

Durante la manifestazione, presentata da Paolo Sinibaldi, è stato conferito un riconoscimento particolare a Goffredo Mammarella e Giulia Di Francesco, atleti abruzzesi lanciati decisamente verso una brillante carriera.

Soddisfazione è stata espressa da Mattia Giansante, presidente dello Sci Club Aterno, da poco riconfermato delegato provinciale della Fisi:

"Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i giovani atleti e alle loro famiglie, giunte da tutto il centro Italia per presenziare a questa festa, che per la prima volta si è svolta in una città di mare".