Festa della Liberazione: a Pescara il quadrangolare di calcio antirazzista

Un quadrangolare di calcio antirazzista, che verdà in campo le squadre di Arci, Anpi, Cgil e Caritas mettendo in campo anche i migranti di vari paesi africani come Senegal, Camerun, Gambia e Nigeria ospitati nei centri di accoglienza pescaresi.

Si terrà domani 25 aprile “Liberi di ... Giocare insieme” al Parco Villa De Riesis a partire dalle ore 15. Obiettivo dell'evento è sensibilizzare al tema dell'integrazione, della lotta al razzismo e della inclusione dei rifugiati e degli extracomunitari che arrivano in Italia fuggendo da guerre e carestie.

Gli organizzatori hanno aggiunto: