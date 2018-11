Grande festa per i 50 anni dei mitici Allievi dell’Ursus Pescara

Una festa dopo 50 anni. Si sono ritrovati così i giocatori della S.S. Ursus della categoria Allievi, che durante la stagione calcistica 1968/69 conquistarono un ottimo secondo posto al campionato nazionale.

Una serata indimenticabile per i 29 partecipanti, nel ristorante pescarese "Lo Storione", con emozioni e sentimenti immutati nonostante qualche ruga e chilo in più e diversi capelli in meno. Insieme all’allenatore del tempo, Clemente Prioli, c'era anche il grande portiere Emilio Tuccella.

Questi gli "eterni" allievi :

Mario Fioretti

Emilio Tuccella

Lino Maione

Lamberto Maione

Antonio Pandolfi

Antonio Matarazzo

Ettore Fioretti

Enio D'Orazio

Umberto Sforzato

Valter Brandimarte

Roberto Gentile

Ubaldo Cecamore

Per la cat. Juniores: