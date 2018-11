D'Annunzio conquista il titolo CIV National Trophy 1000, Collecorvino lo premia

Il Comune di Collecorvino ha voluto premiare Federico D'Annunzio per la sua conquista del titolo CIV National Trophy 1000. Nella sala consiliare il primo cittadino Antonio Zaffiri ha consegnato al giovane pilota una targa.

"Sosterremo Federico in tutti i modi - ha dichiarato Zaffiri - per quanto possibile gli faremo sentire il nostro appoggio, è uno straordinario esempio di perseveranza per i nostri cittadini e vogliamo dimostrargli quanto siamo fieri di lui".