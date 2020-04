La Federciclismo spera che il Trofeo Matteotti possa essere disputato

La Federciclismo spera che il Trofeo Matteotti, giunto alla sua 73esima edizione, possa essere disputato. Il presidente Renato Di Rocco ha infatti dichiarato:

"Il calendario è congelato e cerchiamo di andare avanti di giorno in giorno in base anche alle decisioni che prenderanno i vari governi nei vari Paesi, rispetto anche ai protocolli sanitari. Noi cercheremo di proteggere tutte le nostre corse in assoluto, anche perché se è vero che c'è il Tour, in Francia parteciperanno solo 8 corridori per squadra e quindi poi ci sono gli altri 20 corridori di tutti i team che devono correre, oltre alle Professional e alle dieci Continental italiane".