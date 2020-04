Fase 2 per lo sport in Abruzzo, il commento del presidente del Coni Imbastaro

Sulla fase 2 per lo sport in Abruzzo registriamo il commento del presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro. Infatti, con il nuovo Dpcm della presidenza del consiglio, dal prossimo 4 maggio anche nella nostra regione le attività potranno lentamente riprendere.

Ecco cosa spiega Imbastaro all'Ansa:

"L'avvio della seconda fase ci permette di poter far riprendere l'attività ad alcuni dei nostri atleti che praticano sport individuali. Per questa primissima fase potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti e quelli di interesse nazionale. Il 18 maggio, poi, come noto anche chi pratica sport di squadra potrà tornare ad allenarsi e fare attività".