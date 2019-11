Il pescarese Fabio Grosso nuovo allenatore del Brescia

Anche se manca ancora l'ufficialità, il pescarese Fabio Grosso è da considerarsi il nuovo allenatore del Brescia. L'ex campione del mondo, infatti, ha già firmato il contratto per accomodarsi sulla panchina delle Rondinelle al posto di Eugenio Corini, che è stato esonerato dopo la sconfitta subita ieri con il Verona.

Secondo quanto riporta Brescia Today, il tecnico 41enne si troverebbe già nella città lombarda e da domani (martedì 5 novembre) sarà in campo con la squadra per preparare la delicata sfida con il Torino.

Grosso, stando alle indiscrezioni, ha firmato un contratto di un anno, legandosi alla società di Cellino fino al termine di questa stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Per l'ex giocatore di Inter e Juventus si tratta della prima occasione in Serie A dopo le esperienze in B con Bari e Verona.