Enrico Fabbri non sarà l'allenatore del Pescara Basket per la prossima stagione. La società ha comunicato di aver voluto assecondare le richieste del coach, che "ha fatto una importante scelta di vita preferendo una diversa soluzione per la prossima stagione e dunque non siederà sulla panchina pescarese".

Massimo riserbo sulla nuova destinazione di Fabbri, per non anticipare gli annunci e le ufficializzazioni che spettano sempre alla squadra che inserisce un nuovo tecnico. Durante l'estate "ci sarà l'occasione per salutare il coach e chiudere il cerchio degli annunci", fa sapere il Pescara Basket.

"A coach Fabbri - si legge in una nota - i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera e un grande applauso per aver vinto la regular season lo scorso anno".

La dirigenza biancazzurra è già al lavoro per finalizzare la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.