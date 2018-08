Ennio Leonzio confermato e pronto a trascinare l’Unibasket

L’Unibasket Pescara comunica ufficialmente che la guardia abruzzese Ennio Leonzio farà parte del roster adriatico in vista della stagione 2018/19, nonostante le numerosissime offerte pervenute al ragazzo nel corso dell’estate. Una conferma fondamentale, quella di Leonzio, per una squadra ambiziosa che, nei prossimi giorni, comunicherà i due ulteriori innesti che definiranno la pattuglia dei sette senior previsti dal regolamento.

Seconda stagione a Pescara, dunque, per l’esterno classe 1994, alto 192 centimetri per 78 chili. Una conferma fortemente voluta da entrambe le parti: l’Unibasket potrà schierare uno dei migliori giocatori del campionato, mentre il ragazzo ha rifiutato le offerte di mezza Italia, provenienti sia dalla serie A2 che dalla B, per proseguire l’incredibile percorso di crescita che lo ha visto protagonista nell’ultima stagione.

Leonzio ha chiuso il campionato con l’Amatori siglando 14,3 punti di media in regular season e addirittura 19 ai playoff, da sommare ai 4 assist distribuiti in ogni gara. Realizzatore fortissimo senza mai essere un mangiapalloni, Leonzio nell’ultima stagione si è sacrificato anche in altri ruoli per far fronte agli infortuni che hanno coinvolto i compagni di squadra. Il suo grande impegno ha fatto apprezzare al pubblico anche la sua applicazione in difesa, che di certo non è il suo marchio di fabbrica ma è un fondamentale in cui si è parecchio impegnato, dimostrando ulteriormente la sua pasta di giocatore vero.

Nato a Chieti nel settembre 1994, Leonzio è partito giovanissimo da casa per andare a giocare nella Stella Azzurra, distinguendosi sia nelle finali nazionali giovanili che in serie B. Passato presto in serie A2, con Barcellona e Virtus Roma, è tornato a recitare un ruolo importante in serie B con la canotta di Piacenza.

L’anno scorso, la chiamata dell’Amatori Pescara e il grande feeling costruito con il presidente Carlo Di Fabio e con coach Rajola hanno ulteriormente stimolato il ragazzo, che, sentendo la fiducia di tutta la piazza pescarese, si è reso protagonista di un campionato di livello eccezionale, imponendosi come una delle guardie di riferimento dell’intera serie B.