Vela, Italia Cup Laser 4.7: il giovane pescarese Lamante protagonista a Ragusa

Il giovanissimo pescarese Domenico Lamante è stato protagonista all'Italia Cup Laser 4.7 che si è disputata a Ragusa.

Lamante ha chiuso sul podio, al secondo posto, nella categoria under 16.

La Sezione di Pescara della Lega Navale Italiana trionfa ancora con una giovane promessa.

Lamante, 13 anni, è emerso per le sue prestazioni nel corso della seconda tappa dell’Italia Cup Laser, una delle regate nazionali più prestigiose, che si è svolta dal 7 al 10 marzo a Ragusa. Il velista si è classificato quinto assoluto e secondo nella categoria Under 16, un risultato notevole considerata la sua giovane età.

La competizione ha visto impegnati velisti provenienti da tutta Italia, i migliori timonieri Laser, alle prese con un vento tra gli 8 e i 14 nodi, ottimo per mettere in luce le loro capacità. Sul campo di regata si è distinta tutta la squadra Lni Pescara che ha dimostrato di essere cresciuta da tutti i punti di vista: Riccardo Pistilli, in Flotta Gold, si è classificato 41esimo, Claudia Sofia e Federico Selleri, rispettivamente 41esima e 54esimo, in Flotta Silver.

Esprime soddisfazione Marco Dainese, l'allenatore della Lega Navale Italiana di Pescara: