Di Matteo a Valente e Vacca: “Il decreto di aprile sia determinante per la ripresa del settore”

Nazzareno Di Matteo, portavoce del Gruppo regionale impianti sportivi, è stato in videoconferenza con gli esponenti del M5S Simone Valente e Gianluca Vacca, per un meeting intitolato “Sport e Covid-19, un binomio possibile?”. Secondo Di Matteo “il decreto di aprile dovrà essere determinante per la ripresa del settore”:

“È stato un confronto positivo - ha spiegato il portavoce del Gris - che ha offerto numerosi input per “aggiustare il tiro” di un decreto che dovrà considerare necessariamente tutti gli aspetti che riguardano il settore dello sport in vista di una ripresa futura. Al centro della discussione la questione dei costi fissi, degli affitti e dell’Iva, dell’importanza del credito d’imposta, di allagare la forbice dei destinatari degli aiuti, soprattuto per chi di sport ci vive, magari creando posti di lavoro”.

Non solo, come spiega sempre Di Matteo:

“È venuto fuori anche il problema di una riapertura che tenga conto della necessità del distanziamento sociale, dei dispositivi di sicurezza e dell’aumento dei costi da sostenere per la sanificazione, tenendo conto che le entrate verranno inevitabilmente ridotte. Alcuni imprenditori intervenuti, inoltre, hanno chiesto aiuti a fondo perduto e l’abbattimento della quota associativa e commerciale”.

Ecco cosa ha risposto Valente:

“Con il nuovo decreto dovrebbero essere in programma la conferma del bonus da 600 euro e nuovi aiuti per lo sport. Porterò queste richieste al tavolo del Ministro che è molto attento alle vostre problematiche e le decisioni, di certo, partiranno dalle considerazioni del Governo e del Comitato tecnico scientifico. Il mio impegno in Parlamento per questo settore è iniziato dal 2013 e di certo non mancherà in questo periodo, premesso che è indispensabile e fondamentale una riforma dell’intero settore sport e fitness”.