Di Matteo (Gris) a Liris: “Lo sport è in ginocchio, sono necessarie risorse”

Il portavoce del Gruppo regionale impianti sportivi, Nazzareno Di Matteo, ha parlato in videoconferenza con l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris, e il Presidente del comitato regionale abruzzese della Federazione italiana Nuoto, Cristiano Carpente. Di Matteo ha fatto notare che “lo sport è in ginocchio”, sottolineando che "sono necessarie risorse":

“L’Abruzzo potrebbe essere capofila e apripista in Italia, per una soluzione efficace e una risposta concreta con la Regione che sostenga il nostro settore e che tenga conto di tutti gli aspetti”, ha affermato Di Matteo. “Inoltre sarebbe opportuno prorogare tutte le gestioni di impianti pubblici che si sono trovati ad affrontare questa emergenza e che devono prevedere degli investimenti nel breve e medio periodo”.

Liris, dal canto suo, ha ribattuto:

“Insieme agli uffici, vaglierò nel dettaglio tutte le misure per attuare interventi a stretto giro e per essere pronti ad affrontare la fase 2, quella della ripartenza. Lo sport non è solo competizione, è benessere psicofisico, è prevenzione e cura di molte malattie oltre ad avere un importante ruolo sociale”.