Al via le Ponyadi di Roma, c'è anche una delegazione abruzzese

Da oggi al 31 agosto una pacifica e festosa invasione di pony e bambini animerà, nel cuore di Roma, le imponenti strutture del dell’Ippodromo Giannattasio dei Lancieri di Montebello, a Tor di Quinto.

Saranno 4 giorni dedicati alle Ponyadi Kep Italia 2019, che con la regia della Federazione Italiana Sport Equestri renderanno indimenticabile la presenza di oltre 1000 bambini e 1200 pony, supportati dai loro ippogenitori e familiari, istruttori, amici e accompagnatori.

Una delegazione abruzzese prenderà parte al mega-evento. Sarà una folta rappresentanza composta da 78 atleti (più i loro Pony) e dalla dirigenza del comitato regionale.

Nella Capitale saranno presenti tutte le discipline e le attività equestri praticabili insieme al cavallo, e in questo caso specifico il pony; le competizioni in programma sono aperte agli allievi delle scuole di equitazione che vanno dai 5 ai 14 anni.

Per il 2019 si sfideranno le rappresentative di ciascuna regione in diverse specialità e discipline:

Gimkana 2,

Gimkana Jump 40,

Gimkana Cross,

Pony Games,

Carosello,

Presentazione,

Piccolo Gran Premio,

Run & Ride,

Salto Ostacoli,

Concorso Completo,

Country Jumping,

Dressage,

Volteggio,

Endurance,

Horseball,

Attacchi,

Polo,

Reining

Inoltre per la prima volta, in linea con il progetto di inclusione che la Federazione ha messo in campo si svolgeranno anche le Paraponyadi, dove i giovanissimi con disabilità saranno protagonisti dello sport con il Parareining, il Paraendurance, Volteggio e Attacchi Integrati.