L'azienda pastificia De Cecco diventa partner della Juventus

E' stato annunciato l'accordo che unisce Juventus e De Cecco: un connubio, si legge sul sito ufficiale della società bianconera, fondato su valori comuni di due eccellenze italiane, come l'attenzione alla qualità totale, all'innovazione e alla costante crescita internazionale. Due eccellenze che rappresentano il Made in Italy, nei confini nazionali, ma anche e soprattutto all'estero, e che sono guidate da una costante ricerca del miglioramento.

"Abbiamo un DNA italiano e siamo tra i rappresentanti del Made in Italy all'estero, per questo siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia Juventus alla De Cecco, che condivide con noi la volontà di continuare a esportare al di fuori dei confini nazionali l'eccellenza italiana - ha dichiarato Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer-Global Partnership and Corporate Revenues di Juventus - Questo accordo testimonia nuovamente la grande attenzione di Juventus nell'unirsi a Partner con obiettivi comuni".