Boxe, De Lellis vince e si inginocchia davanti alla fidanzata per la promessa di matrimonio

Davide De Lellis torna al successo imponendosi senza troppa fatica sullo sloveno Visocnika sul ring del centro sportivo "Caduna" di Piane d'Archi.

L'incontro non è mai stato in discussione.

Troppo grande il divario tecnico tra i due pugili professionisti, con l'inevitabile epilogo che non è andato giù agli esteti dal palato fino.

De Lellis ha vinto per abbandono del suo avversario al termine della quarta ripresa, legittimando un match condotto a senso unico. Ma è alla lettura del verdetto che "The Brave" sorprende tutti. Dopo aver indossato la cintura e alzato le braccia al cielo, il campione nostrano ha invitato la sua fidanzata Giulia Paolone a salire sul quadrato per ricevere l'anello di fidanzamento e la richiesta di convolare a giuste nozze. Promessa di matrimonio che lei ha accettato commossa e felice. Uno spettacolo nello spettacolo che ha concluso la riunione pugilistica organizzata dalla Crea Boxe di Lanciano.