56esima cronoscalata Svolte di Popoli: ecco quando, il percorso

Arriva la 56esima edizione delle "Svolte di Popoli", la classica cronoscalata organizzata dall'omonima Asd dal 7 al 9 settembre, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud, il Challenge Assominicar e come gara aperta anche alle auto storiche.

Svolte di Popoli 2018: il programma

Si prevede le verifiche sportive e tecniche in Corso Gramsci nel pomeriggio di venerdì 7. Sabato 8 agosto sono previste le due salite di ricognizione con il via alle 9:30. Stesso orario domenica 9 agosto per gara-1, che sarà seguita da gara-2.

Svolte di Popoli 2018: il percorso

Teatro della competizione sarà il classico tracciato di 7530 metri con partenza da Contrada Canapine, alle porte di Popoli, e arrivo al bivio di San Benedetto in Perillis.