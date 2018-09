Corso gratuito per diventare arbitri di calcio, ecco come iscriversi

Nuovo corso gratuito per diventare arbitro di calcio. A proporlo è la sezione Aia (associazione italiana arbitri) di Pescara di cui è presidente Francesco Di Censo.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita e possono iscriversi tutte i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni. L'inizio delle lezioni è fissato per martedì 9 ottobre.

Tra i tanti vantaggi di diventare arbitro, oltre a quello di praticare sport, ci sono la possibilità di accedere gratuitamente in tutti gli stadi d'Italia per le partite organizzate dalla Figc, ottenere rimborsi spese per le gare dirette e crediti formativi scolastici.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere nella sede della sezione pescarese in via Chiarini 49, telefonare al numero 085/4510004 o scrivere all'indirizzo e-mail pescara@aia-figc.it.