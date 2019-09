Nuovo corso gratuito per diventare arbitri di calcio a Pescara, ecco come iscriversi

Corso per diventare arbitri di calcio a Pescara.

La sezione Aia-Figc del capoluogo adriatico, come ogni anno anche nel 2019 organizza un ciclo di lezioni per diventare arbitri di calcio.

Al corso per arbitri di calcio a 11 possono partecipare gratuitamente tutti i ragazzi e le ragazze.

Le lezioni partiranno giovedì 10 ottobre alle ore 18 e si terranno due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle ore 18:30 alle 20 nei locali di via Chiarini 49, (zona porta nuova a 500 metri alle spalle della curva nord dello Stadio Adriatico) al fine di spiegare le 17+1 regole del regolamento del gioco del calcio.

«Accetteremo tutte le domande», si legge sul sito della sezione Aia-Figc, «e daremo la possibilità a tutti coloro che si presenteranno, ma solo 50 di voi, i più motivati, determinati, fisicamente in una condizione di normalità atletica e comportamentalmente “a posto” riusciranno a diventare arbitri di calcio della Figc».

Questi sono i requisiti richiesti:

aver compiuto il 15 anno di età e non aver maturato il 25esimo alla data di inizio dei corsi;

aver conseguito almeno il titolo di studio della scuola media inferiore dell’obbligo.

Questi invece sono i vantaggi: