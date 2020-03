Emergenza coronavirus, la Pescara Pallanuoto sospende tutte le attività. Ecco cosa si legge in un comunicato diramato dalla società biancazzurra:

"A seguito dell’emergenza coronavirus, sebbene non sia ancora esplicitamente vietato allenarsi nelle piscine, in attesa che a riguardo si esprimano le autorità competenti la Pescara Pallanuoto ha deciso sospendere tutte le attività per senso civico e di responsabilità".