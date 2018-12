Coppa Italia di Mma, giovani pescaresi si fanno onore a Roma

Nei giorni scorsi si è svolta a Roma la coppa Italia di Mma, valevole anche per la qualificazione alla nazionale Italiana che affronterà in Irlanda del Nord gli europei di categoria per quanto riguarda le arti marziali miste.

Numerosi gli atleti accorsi nella Capitale da tutta Italia, con una forte partecipazione abruzzese.

Il team pescarese del coach Massimo Diodati ha collezionato 3 ori e 2 argento con 5 atleti in gara, ricevendo anche i complimenti degli addetti ai lavori presenti.

Pennesi è Pierfelice argento, mentre Dishani, Licenji e Cipressi hanno conquistato l'oro.