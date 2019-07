Colli senza Frontiere, il programma completo dell'edizione 2019

Torna Colli senza Frontiere. Protagoniste assolute sono le rappresentative degli 8 colli cittadini, contraddistinte dai colori delle magliette indossate dai partecipanti: grigio per Colle Caprino (capitani Emanuele Berardi e Stefano Pennese), blu per Colle Innamorati (capitane Giulia Pomponio e Fabrizia Bruno), arancio per Colle Madonna (capitani Luca Di Fazio e Lisa Orlando), verde per Colle Marino (capitani Simone D’Alessandro e Serena Scorrano), azzurro per Colle Pietra (capitani Daniele Frattone e Vanessa Primiterra), celeste per Colle Scorrano (capitani Paolo Crisante e Domenico Ciccone), rosso per Colle Cervone (capitani Manel Hermida e Andrea Mabella), giallo per Colle Di Mezzo (capitani Leonardo Neri e Lidia Montanaro).

La squadra da battere è Colle Pietra, che in seguito alla vittoria della scorsa edizione detiene il trofeo-scultura ideato da Pino Dolente, premio storico (e unico) della manifestazione. Se Colle Pietra dovesse bissare il successo del 2017 (l’edizione del 2018 non si è tenuta per le finali nazionali di Italia Gioca, disputate a Pescara) raggiungerebbe Colle Innamorati in vetta all’albo d’oro, con ben 5 vittorie nelle 20 edizioni del torneo dei colli. I giochi coinvolgono quasi 200 partecipanti, dai 16 anni in su. Ogni squadra può schierare da 20 a 25 giocatori, dei quali almeno un terzo differente di genere.