L'avvocato Claudio Croce è il nuovo direttore generale dello Spoltore Calcio

Lo Spoltore Calcio ha annunciato l'ingresso nei quadri societari dell'avvocato Claudio Croce. L'ex presidente ed attuale dirigente della Curi Pescara è il nuovo direttore generale della società azulgrana. Queste le prime parole del neo dirigente:

"Dal punto di vista tecnico non ancora abbiamo parlato di contenuti. Dobbiamo decidere ancora i programmi. La società spoltorese è ambiziosa e nel corso degli anni si è ritagliata uno spazio importantissimo nel panorama calcistico abruzzese. Spero di dare un contributo fondamentale per un'ulteriore crescita del sodalizio spoltorese. Il punto di partenza sicuramente sarà quello di agevolare questo percorso che si è costruito in questi ultimi anni con le due società, lanciando magari i tantissimi giovani del settore giovanile nella prima squadra spoltorese. Ci sono diversi ragazzi promettenti, ricordiamo che i nostri Allievi sono freschi vincitori del campionato regionale di categoria".