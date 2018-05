A Città Sant’Angelo la prima edizione di “Motori nel Borgo”

Sarà il meraviglioso Centro Storico di Città Sant’Angelo il palcoscenico della prima edizione di “Motori nel Borgo”. La manifestazione, che prevede l’esposizione statica dell’automobilismo sportivo abruzzese, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 19 maggio, a partire dalle ore 15. Le vetture da competizione saranno a disposizione del pubblico, lungo Corso Vittorio Emanuele, pedonalizzato per l’occasione, dalla stupenda Collegiata di San Michele fino a Piazza Garibaldi, affiancate da meccanici e piloti che potranno rispondere a domande e curiosità sulle stesse.

L’evento “Motori nel Borgo” è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Gabriele Florindi, per continuare a celebrare il bellissimo borgo medievale come una delle migliori Città al mondo per qualità di vita (Forbes, 2018). Al suo appello hanno risposto l’ACI di Pescara, lo staff di Motorsport Management - Racing Your Business e l’Associazione Ufficiali di Gara “Abruzzo Uno”, che si occuperà di concretizzare l’iniziativa, in partnership con la Fondazione “Nicola Polidoro”, Abarth Giansante Auto, Atecnica Technical E-Commerce e il Gruppo Pavoni Auto.