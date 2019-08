Circolo Tennis Pescara, grandi numeri per il Torneo Open 2019

Oltre 210 partecipanti, 178 per la categoria maschile e 42 per la categoria femminile. Numeri importanti quelli dell'edizione 2019 dell'Open di tennis che si è svolto al circolo tennis di Pescara, aperto a giocatori con classifica federale dalla quarta fino alla seconda categoria, dal 10 al 26 agosto.

A premiare i vincitori l'assessore allo sport Martelli, assieme al consigliere comunale Ivo Petrelli ed alla presidente del circolo, Paola Di Carmine. Per gli uomini vittoria di Fabio Sgrignoli che ha battuto in finale Claudio Masci. Nella categoria femminile vittoria per Alessia Camplone che si è imposta su Elsa Rebecca Terranova. Per la terza categoria vittoria per Leonardo Enevio Cantagallo mentre tra le Donne primo posto a Marialessandra Antonacci.

In quarta categoria vince Massimo Tricca per gli uomini, Simona Marias per le donne. Infine per la categoria 4nc primo posto per Victor De Peslin Lachert. Ad ottobre il circolo tennis di Pescara ospiterà il Torneo Internazionale ITF under 18 con atleti di tutto il mondo.

Il Circolo Tennis, posizionato al settimo posto tra le 3180 scuole italiane, ha come fiore all’occhiello la propria scuola tennis e il proprio settore giovanile con uno staff tecnico di altissimo livello che propone attività sportive per tutte le categorie, compresi i diversamente abili.