Ciclocross, a Montesilvano il "Gran Premio Monzon"

L'appuntamento è all’interno del Bike Park Monzon, nelle vicinanze di via Lussemburgo. Il nome dell'impianto sterrato prende spunto dal simpatico appellativo affibbiato all'ex professionista Stefano Giuliani, nonché team manager della Cycling Team MS Tina Focus e supervisore tecnico dell’organizzazione del Trofeo Matteotti.

Il percorso è quello già collaudato in tante manifestazioni di ciclocross già organizzate negli anni precedenti: 2000 metri tecnici ma veloci, con curve paraboliche, pochi tratti da fare a piedi, tre rettilinei di 120 metri non consequenziali, fondo su sterrato, prato e brecciolino che può reggere in caso di forti precipitazioni, alla portata di corridori forti sul passo e con una buona dose di tecnica.