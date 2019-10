Ciclismo, premiati gli avvocati - atleti pescaresi del team “Toghe in Fuga”

Sono stati premiati dal sindaco Masci per aver ottenuto importanti risultati e vittorie durante i 35esimi campionati nazionali forensi di ciclismo, che si sono tenuti ad Urbino a settembre. Protagonisti della cerimonia avvenuta questa mattina in Comune gli atleti avvocati della rappresentativa pescarese "Toghe in Fuga" che hanno conquistato due titoli italiani, tre medaglie d'argento e tre medaglie di bronzo.

Masci ha evidenziato come questi atleti siano doppiamente da premiare, in quanto facendo tanti sacrifici riescono a coniugare un'attività lavorativa impegnativa come quella forense, ed uno sport a livello agonistico. I premiati sono l'avvocato Giovanni Anzivino ( campione italiano cronoscalata e gara in linea nella categoria M9), magistrato Dottor Marco Bortone (campione d’Italia gara in linea e 2° classificato cronoscalata categoria M8), avvocato Antonio Giansante (2° classificato cronoscalata e 2° classificato gara in linea categoria M6), avvocato Clementina Settevendemie (terza classificata cronoscalata e terza classificata gara in linea, categoria W3) e avvocato Di Felice Franca (terza classificata cronoscalata cat. W2)

L'assessore Martelli, presente alla cerimonia, ha consegnato le pergamene ringraziando gli atleti per aver dato onore sportivo alla città di Pescara.