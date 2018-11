Ciclismo: l'Adriatico Cross Tour ricorda Dimitri Buttarelli [FOTO]

Dimitri Buttarelli, il ciclista 40enne di Paliano (Frosinone) deceduto domenica scorsa a Montesilvano, durante una gara di ciclocross, è stato ricordato all'Aquila in occasione del quarto trofeo cittadino che rientra nel circuito Adriatico Cross Tour.

Così Emanuele Serrani, uno degli organizzatori, ha ricordato l'atleta:

"Un vero appassionato che non è mai mancato a nessuna gara del nostro circuito e per il quale era già iscritto. A nome del comitato coordinatore, degli organizzatori delle varie prove e di tutti i partecipanti vogliamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia".

Per rendere simbolicamente Dimitri ancora presente, il Comitato ha deciso di assegnargli la maglia numero 1 per questa gara e per tutte le restanti prove dell’Adriatico Cross Tour, chiamandolo anche in griglia. A L'Aquila è stata consegnata alla famiglia di Buttarelli la casacca di leader del circuito, da utilizzare per la premiazione finale.