Si chiude "Lo Sport non va in vacanza", Diodati: "Bilancio più che positivo"

Ultima settimana, la prossima, per la 15esima edizione de "Lo sport non va in vacanza", che fino al 10 agosto accoglierà allo Stadio Adriatico Cornacchia, ai Gesuiti, Zanni e Villa De Riseis i 1.174 ragazzi dai 6 ai 12 anni che hanno fatto domanda. A questi spazi quest’anno si è aggiunta anche la Lega Navale, nell’area Madonnina che ha aumentato l’offerta a sostegno delle famiglie per il periodo estivo.

“Una 15esima edizione affollatissima – commenta l'assessore allo Sport Giuliano Diodati– Oltre all’adesione più ampia riscontrata in questi anni l’edizione di quest’anno è stata quella con più novità, come quella di offrire ai primi15 iscritti l’opzione di praticare attività marinare presso la Lega navale, zona Madonnina per tutto il mese di luglio, o la location in più del Parco “Villa De Riseis”, che si aggiunge così alle strutture storiche dello Stadio Adriatico Cornacchia; il campo di calcio “Ettore D'Agostino”a Zanni e il centro sportivo Rocco Febo (ex Gesuiti)”.

Con il Coni si sono girate le location dove si stanno svolgendo vere e proprie feste di chiusura attività: ieri sono stati salutati i ragazzi dello Stadio. Ora sono 1.174 le richieste, di cui 201 da fuori Comune.