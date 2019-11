Successo per la "Carovana dello sport integrato" al Tito Acerbo di Pescara

La mattina di lunedì 25 novembre si è svolto l’evento conclusivo locale del progetto “Carovana dello Sport Integrato” nell’aula magna dell’Istituto Scolastico “Tito Acerbo” di Pescara per la restituzione al territorio dell’esperienza fatta e per la diffusione dei risultati con la distribuzione del “book fotografico”, una occasione per condividere emozioni e ricordi e per dare vita al Polo Regionale dello Sport Integrato.

L'evento nazionale "Carovana dello Sport Integrato: solidarietà, integrazione, partecipazione”, che ha coinvolto le 20 regioni italiane attraverso cui è passata una "carovana" composta da quattro equipaggi formati da 27 elementi tra cui alcuni atleti disabili, è stato promosso dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.s.e.n.) quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, impegnato nel settore della Progettazione Sportiva e Sociale di attività di interesse sociale intese alla promozione e diffusione dei valori dell’integrazione e della solidarietà sociale.