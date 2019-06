Campionato italiano autoferrotranvieri: la squadra di Tua campione d'Italia

La squadra di calcio di Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese, ha conquistato il titolo di campione d'Italia per il campionato di autoferrotranvieri. Ieri infatti in finale, a Catania, hanno battuto il Salerno per 3-2 con reti di Vincenzo Rossi (doppietta) e Alessandro Grande.

La fase finale si è svolta a Catania regalando la grande soddisfazione per i ragazzi allenati da Carlo Di Giovanni, che erano partiti male perdendo per 3.1 contro il Genova.

Una sconfitta che, però, ha dato evidentemente una spinta decisiva; contro l’AST, l’Azienda Siciliana di Trasporto, infatti, i ragazzi abruzzesi hanno vinto per 3-1 (doppietta di Vincenzo Rossi e Francesco Marroncelli).Ai quarti 2-0 sul Parma ed in semifinale contro il Genova arriva la rivincita ai calci di rigore.

L'allenatore Di Giovanni: