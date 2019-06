Campionato Italiano Aci Karting, in evidenza ma sfortunato il giovane pilota Mattia Bucci

Fine settimana sfortunato per Mattia Bucci, il giovane pilota di kart di Catignano, impegnato nel secondo appuntamento del del Campionato Italiano ACI Karting sul circuito di Siena col materiale BirelArt del team Ma.G.Red. Mattia, infatti, che aveva saltato la prima gara per impegni scolastici, mettendosi in evidenza nelle prove ufficiali del venerdì con il diciassettesimo posto, preparando una qualifica dove però è rimasto coinvolto in un contatto con un kart che procedeva a bassa velocità in traiettoria facendolo precipitare al 51esimo posto della classifica generale.

Il giovane pilota pescarese, lo ricordiamo, fa parte del Minardi Management.

Nel warm up ha poi conquistato il sesto posto ed ha iniziato una buona rimonta nelle nelle qualifiyng Heat, ma ancora una volta due contatti al limite della correttezza vanificano l’intero lavoro causandone l’esclusione dalla fase finale come spiega il giovane pilota: