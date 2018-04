Al Pala Giovanni Paolo II il Campionato di Ginnastica Artistica categoria Gold Allieve

Sono già in città alcune delle atlete del Campionato di Ginnastica Artistica categoria Gold Allieve che si svolgerà a Pescara il 28 e il 29 aprile, al palazzetto Giovanni Paolo II, dalle 13,30 alle 21,30 di sabato e domenica dalle 9 e alle 15,30. Si tratta di un evento che coinvolgerà atlete di tutta Italia, di età fra gli 8 e i 13 anni. Le circa 100 concorrenti staranno in città due giorni con le famiglie.

“Di fatto abbiamo iniziato martedì con la presenza di 55 bambine, le atlete del raduno nazionale di allieve in città con le rispettive società e famiglie – dice la direttrice tecnica della nazionale Germana Germani – Pescara è stata già sede di allenamento per la nazionale individuale in occasione delle olimpiadi di Rio, quest’anno verrà riconfermata anche per Tokyo e dopo vorremmo portare anche la serie A, si tratta di 20 squadre da tutta Italia con l’auspicio che ne diventi sede competitiva per il futuro. Ogni presenza è stata soddisfacente per le realtà che ci hanno frequentato e da noi cresce il vivaio e il futuro della ginnastica ritmica italiana: fra queste ragazze ci so no forse bimbe che rappresenteranno l’Italia nel mondo e le vedremo in pedana questo weekend”.