Campionato italiano di calcio freestyle a Montesilvano

Il Campionato Italiano di Calcio Freestyle è riconosciuto dalla World Freestyle Football Association ed è organizzato da Da Move, realtà leader nel mondo dello sport entertainment, con il patrocinio dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche ed Eventi Giovanili del Comune di Montesilvano. 30 i partecipanti provienienti da tutta Italia con una età media tra i 15 e i 30 anni.

L’evento, domenica 27 ottobre. vedrà sfidarsi a Porto Allegro i più forti atleti d’Italia in un susseguirsi di trick ed evoluzioni scenografiche per aggiudicarsi il titolo di campione Italiano e volare a Miami per la finale mondiale del Red Bull Street Style. Le gare saranno uno contro uno, della durata di 3 minuti ciascuna.

A giudicare il contest saranno 3 esponenti di questa disciplina tra cui Federico Massignani, pescarese di origine che ha rappresentato l’Italia come giudice in diverse competizioni di carattere internazionale e ha deciso di portare questa esperienza nella sua terra aiutando Da Move nell’organizzazione del campionato.